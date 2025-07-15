Немецкая компания Helsing сертифицирует барражирующий боеприпас HX-2 для ВС Украины

ЦАМТО, 14 июля. Как заявил 9 июля представителям СМИ вице-президент по продажам компании Helsing Саймон Брюньес, сертификация барражирующего боеприпаса HX-2 для ВС Украины будет завершена в течение нескольких недель.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на вице-президента, для прохождения сертификации HX-2 находятся на Украине. По словам С.Брюньеса, Франция, Германия, Великобритания и другие европейские страны также оценивают HX-2. Так, Бундесвер проводит испытания на базе 51-го военно-технического испытательного центра (ВТИЦ) в Кобленце и намерен завершить оценку к концу года, после чего будет принято решение о закупках.

Соучредитель и генеральный директор Helsing Гундберт Шерф заявил, что компания разработала HX-2 как европейский ответ российскому "Ланцету" и в контексте усилий по поддержке Украины предоставит ей автономный боеприпас с радиусом действия 40-100 км. Helsing намерена поставить ВС Украины тысячи HX-2 после ранее выполненной поставки нескольких тысяч барражирующих боеприпасов HF-1, опыт применения которых был использован при доработке HX-2.

Согласно информации Helsing, в настоящее время темпы производства боеприпасов на заводе на юге Германии составляют 450 ед. в месяц с возможностью наращивания до 1000 ед. за счет дополнительного обучения персонала. Планируется открытие второго завода, который позволит увеличить ежемесячный объем производства примерно до 2500 ед. HX-2.

По оценкам Helsing, потребности бундесвера в HX-2 составляют 120 тыс. ед., которых должно хватить на 60 дней, необходимых для наращивания производства в случае начала войны. Еще 200 тыс. ед. необходимы, чтобы гарантировать наличие 120 тыс. ед. на случай потерь в случае бомбардировки складов.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2025 года Helsing объявила, что произведет 6000 ударных БЛА/барражирующих боеприпасов HX-2 для ВС Украины.

Соглашение последовало за ранее размещенным заказом на поставку 4000 ударных БЛА HF-1, которые поставлялись совместно с украинской компанией-партнером.

Барражирующий боеприпас HX-2 может применяться для ведения разведки, обнаружения объектов и бронетехники противника и их поражения. HX-2 представляет собой высокоточный барражирующий боеприпас с электрическим приводом и Х-образным крылом. На законцовках X-образного хвостового оперения размещаются винты с электродвигателями, которые обеспечивают полет боеприпаса.

Масса HX-2 – 12 кг, включая до 4 кг полезной нагрузки. Заявленная максимальная скорость полета – 220 км/ч, дальностью действия – до 100 км. Использование в бортовой системе управления искусственного интеллекта обеспечивает устойчивость HX-2 к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. Основной особенностью боеприпаса компания называет использование пакета программного обеспечения Altra, позволяющего нескольким HX-2 действовать в составе роя под управлением одного оператора.

Пакет искусственного интеллекта позволяет выполнять полет в условиях отсутствия сигнала GPS, автоматически идентифицировать и сопровождать цели на конечном участке. На траектории полета направленная вниз камера постоянно сопоставляет рельеф местности с сохраненными картами, противодействуя применению РЭБ.

HX-2 был разработан для массового производства и отличается более низкой себестоимостью по сравнению с системами аналогичного назначения. По заявлению Г.Шерфа, компания Helsing не получает прибыли от поставок HX-2 на Украину.