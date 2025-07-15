Трамп говорит, что Америка отправит на Украину ракеты "Пэтриот" (Financial Times, Великобритания)

FT: Трамп объявил, что США отправят на Украину ЗРК "Пэтриот"

Трамп объявил, что планирует отправить на Украину ЗРК "Пэтриот", пишет Financial Times. Он уточнил, что "еще не согласовал количество". По имеющимся данным, речь может идти максимум о трех комплексах. Заранее ясно, что это практически никак не отразится на соотношении сил в конфликте.

Кристофер Миллер

Филип Георгиадис, Лорен Федор (Philip Georgiadis, Lauren Fedor)

В понедельник американский президент, выражающий все большее недовольство Россией, встречается с генеральным секретарем НАТО.

Дональд Трамп планирует отправить на Украину ЗРК "Пэтриот", он заявил, что Киев "отчаянно" нуждается в этих системах для защиты страны от усиливающихся российских воздушных ударов.

Заявив о перспективе отправки современного вооружения на Украину, Трамп предположил, что европейские союзники будут платить за это оружие. Одновременно он возобновил критику российского президента Владимира Путина. "Я еще не согласовал количество, но они кое-что получат, потому что действительно нуждаются в защите, — сказал Трамп журналистам поздно вечером в воскресенье. — Но мы пошлем . . . мы пошлем им "Пэтриоты", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил очень многих. Он мило разговаривает, а потом вечером всех бомбит".

Системы "Пэтриот" американского производства являются одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов Вашингтона и ключевой составляющей противовоздушной обороны Украины от российских атак. Это единственное средство ПВО в арсенале Киева, способное сбивать российские гиперзвуковые баллистические ракеты (гиперзвуковые ракеты даже чисто теоретически невозможно сбить противоракетами, обладающими меньшей скоростью, — прим. ИноСМИ).

Комментарии Трампа прозвучали в преддверии его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится в понедельник в Белом доме. На прошлой неделе президент США сказал, что в понедельник он сделает "важное объявление" по России. Отвечая в воскресенье на вопрос о том, объявит ли он о новых санкциях против России, Трамп сказал: "Посмотрим, что будет завтра, о’кей? . . . Но я очень разочарован президентом Путиным".

Трамп в последние недели выражает растущее недовольство неуступчивостью России на переговорах о возможном прекращении огня, которое могло бы проложить путь к долгосрочному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев умоляет Трампа продать его стране 10 ЗРК "Пэтриот" и ракеты-перехватчики, способные сбивать российские ракеты и беспилотники. На прошлой неделе он сказал, что Киев заключил соглашения с Германией и Норвегией о закупке трех систем "Пэтриот" в США.

Говоря о роли союзников по НАТО в закупке оружия у США, Трамп отметил в воскресенье вечером: "Мы собираемся отправить им различные ракеты, очень современные, военные, а они заплатят нам 100 процентов за них, и это именно то, чего мы хотим".

Россия в последние недели активизировала воздушные удары по Украины, запустив рекордное количество дронов-камикадзе, а также крылатых и баллистических ракет. Беспилотники ранее были модернизированы, чтобы летать выше и быстрее, а также нести больше взрывчатки.

В воскресенье Зеленский сказал, что обсудит со специальным посланником Трампа по Украине Китом Келлогом потребности своей страны и ее партнерство с США. Келлог в понедельник утром прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером о санкциях в отношении России, поставках оружия и расширении совместного американо-украинского производства различных видов оружия.