Boeing может выйти из тендера на поставку ВС Республики Корея самолетов ДРЛОиУ

ЦАМТО, 14 июля. По информации из открытых источников, компания Boeing может лишиться права участвовать в программе поставки новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ВС Республики Корея.

Как сообщило издание Aviation Week, компания не смогла подать скорректированное предложение в третьем раунде тендера по программе E-X Фаза.2, который завершился 30 июня. Таким образом, претендентами остаются шведская Saab, предложившая самолет с системой "ГлобалАй" и L3Harris с системой Phoenix на базе Global 6500.

Агентство оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) с начала 2024 года провело уже два раунда торгов, которые не определили победителя. Все предыдущие предложения участников не соответствовали требованиям DAPA по стоимости, характеристикам и срокам поставок. Программа E-X Фаза.2 предусматривает приобретение к 2028 году четырех самолетов ДРЛОиУ в рамках бюджета 3,6 трлн. вон (2,6 млрд. долл.).

По данным источника Aviation Week, компания Boeing недавно увеличила стоимость E-7A и не смогла своевременно скорректировать свое предложение в соответствии с определенным правительством Республики Корея бюджетом. Тем не менее, компания уведомила DAPA, что ее начальная цена остается в силе. По данным источника Shepherd Media, это позволяет Boeing оставаться участником тендера.

Будущее программы E-7 в целом оказалось под вопросом после того, как в июне было заявлено об отмене закупки данных самолетов ДРЛОиУ для ВВС США из-за резкого роста расходов и опасений по поводу их живучести в конфликте. Вместо этого решено было сконцентрироваться на космической разведке и приобрести дополнительные E-2D "Хоукай". В настоящее время портфель заказов на E-7 составляет всего три самолета для ВВС Великобритании. Их планируется поставить, начиная с 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, на текущий момент в составе ВВС Республики Корея уже имеется четыре самолета E-7, собранные компанией Boeing на базе "Боинг-737" в рамках программы "Пис Ай". Они были поставлены в период с 2011 по 2012 гг.

Комитет по продвижению оборонных проектов Республики Корея одобрил программу закупки четырех дополнительных самолетов ДРЛОиУ иностранного производства в мае 2023 года. Предполагалось, что проект будет реализован до 2028 года. Тем не менее, победитель конкурса пока не определен.