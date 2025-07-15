Войти
ЦАМТО

Boeing может выйти из тендера на поставку ВС Республики Корея самолетов ДРЛОиУ

500
0
0
Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing 737 AEW&C (Peace Eye) ВВС Южной Кореи (бортовой номер 04-700)
Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing 737 AEW&C (Peace Eye) ВВС Южной Кореи (бортовой номер 04-700).
Источник изображения: ВВС Южной Кореи

ЦАМТО, 14 июля. По информации из открытых источников, компания Boeing может лишиться права участвовать в программе поставки новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) ВС Республики Корея.

Как сообщило издание Aviation Week, компания не смогла подать скорректированное предложение в третьем раунде тендера по программе E-X Фаза.2, который завершился 30 июня. Таким образом, претендентами остаются шведская Saab, предложившая самолет с системой "ГлобалАй" и L3Harris с системой Phoenix на базе Global 6500.

Агентство оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) с начала 2024 года провело уже два раунда торгов, которые не определили победителя. Все предыдущие предложения участников не соответствовали требованиям DAPA по стоимости, характеристикам и срокам поставок. Программа E-X Фаза.2 предусматривает приобретение к 2028 году четырех самолетов ДРЛОиУ в рамках бюджета 3,6 трлн. вон (2,6 млрд. долл.).

По данным источника Aviation Week, компания Boeing недавно увеличила стоимость E-7A и не смогла своевременно скорректировать свое предложение в соответствии с определенным правительством Республики Корея бюджетом. Тем не менее, компания уведомила DAPA, что ее начальная цена остается в силе. По данным источника Shepherd Media, это позволяет Boeing оставаться участником тендера.

Будущее программы E-7 в целом оказалось под вопросом после того, как в июне было заявлено об отмене закупки данных самолетов ДРЛОиУ для ВВС США из-за резкого роста расходов и опасений по поводу их живучести в конфликте. Вместо этого решено было сконцентрироваться на космической разведке и приобрести дополнительные E-2D "Хоукай". В настоящее время портфель заказов на E-7 составляет всего три самолета для ВВС Великобритании. Их планируется поставить, начиная с 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, на текущий момент в составе ВВС Республики Корея уже имеется четыре самолета E-7, собранные компанией Boeing на базе "Боинг-737" в рамках программы "Пис Ай". Они были поставлены в период с 2011 по 2012 гг.

Комитет по продвижению оборонных проектов Республики Корея одобрил программу закупки четырех дополнительных самолетов ДРЛОиУ иностранного производства в мае 2023 года. Предполагалось, что проект будет реализован до 2028 года. Тем не менее, победитель конкурса пока не определен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Южная Корея
Продукция
Boeing-737
E-2D
Компании
Boeing
DAPA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 15:29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.07 15:23
  • 0
ИИ теперь сам себе программист: новая эра самообучающихся алгоритмов
  • 15.07 14:58
  • 9647
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.07 08:48
  • 1
В ДНР заявили, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER
  • 15.07 08:23
  • 24
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 15.07 06:26
  • 0
Текст от 1995 г. А. Зиновьев, "Русский эксперимент". Фрагмент, естественно. :)
  • 15.07 02:57
  • 0
Ответ на "Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)"
  • 15.07 02:13
  • 2
Путин: в основе противоречий между Россией и Западом лежит не идеология
  • 15.07 01:30
  • 320
Космонавтика Илона Маска
  • 14.07 20:25
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 14.07 18:21
  • 1
Новая конверсия
  • 14.07 07:12
  • 1
Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)
  • 14.07 00:59
  • 466
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 14.07 00:59
  • 15
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.07 00:56
  • 4
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?