ВМС Филиппин приступили к последнему этапу испытаний корвета УРО (FFG-06) "Мигель Мальвар"

ЦАМТО, 14 июля. ВМС Филиппин приступили к последнему этапу испытаний построенного южнокорейской компанией HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) 3200-тонного корвета УРО (FFG-06) "Мигель Мальвар" (Miguel Malvar) перед его вводом в эксплуатацию.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, испытания предназначены для тщательной оценки боевой готовности корабля и его экипажа во всем спектре морских операций в соответствии с доктринальными и оперативными стандартами ВМС Филиппин.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам проведенного конкурса выбрало южнокорейскую компанию Hyundai Heavy Industries (в настоящее время HD Hyundai Heavy Industries) подрядчиком строительства двух корветов для ВМС страны. Подписание с HHI контракта на проектирование и постройку кораблей состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Стоимость заказа составила 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.). Подробности продажи, включая спецификацию кораблей, не раскрывались. Закупка реализована в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации ВС Филиппин.

Работы по головному корвету серии начались в мае 2023 года. Закладка киля корабля состоялась в ноябре 2023 года. В ходе этого же мероприятии была проведена церемония резки первой стали для второго корвета серии. HD HHI планировала передать командованию ВМС Филиппин первый из двух заказанных корветов к концу марта 2025 года, второго – в период с июля по сентябрь 2025 года.

Конструкция корветов ВМС Филиппин основана на платформе HDC-3200 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота. Длина корабля составляет 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т. Корабль оснащен ГЭУ типа CODAD, максимальная скорость – 25 узлов, крейсерская скорость – 15 узлов, дальность хода – 4500 морских миль.

В состав вооружения входят 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, ПУ ПКР SSM-700K C-Star (Haeseong), ЗАК типа CIWS, ЗРК, ТА с легкими торпедами Blue Shark. Летная палуба и ангар позволяют эксплуатировать корабельный вертолет.

Проект HDC-3200 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин и состоят на вооружении под наименованием "Хосе Рисаль". Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны, будут отличаться меньшей заметностью и большей живучестью.