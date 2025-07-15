Герасимов проинспектировал группировку "Центр"

Начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклады командиров и командующего

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушал доклады командиров и командующего. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующей на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в Минобороны.

В ходе работы на передовых пунктах управления данных соединений генерал армии Герасимов заслушал доклады командиров соединений, командующего армией, других должностных лиц группировки войск "Центр" о сложившейся обстановке и результатах выполнения задач в зоне ответственности.