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Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками

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Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

Командир взвода Унга: Российский Т-80БВМ быстрее немецких Leopard

Российские модернизированные танки Т-80БВМ быстрее немецких Leopard и американских Abrams. Возможности российских и западных машин сравнил командир танкового взвода с позывным Унга, передает ТАСС.

«Сама машина Т-80БВМ хорошая, вообще отличная в бою прямой наводкой работать. Мы видим все, как они работают на Leopard, на Abrams. Также мы видим их, работаем по ним. И БВМ — она шустрее, и стреляем быстрее. На опережение работаем всегда. Жалоб нет на этот танк, отличная техника вообще», — сказал он.

Механик-водитель с позывным Железяк добавил, что Т-80БВМ хорошо защищен. Большинство проекций машины прикрыли динамической защитой. Кроме того, танк оснащен тепловизионным прицелом, который позволяет поражать цели ночью.

Т-80БВМ построен на базе Т-80БВ. Усовершенствованная версия получила динамическую защиту «Реликт» и обновленный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Основным орудием осталась гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.

В июне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что модернизированные Т-80БВМ оснащают дополнительными блоками динамической защиты, решетчатыми экранами и козырьками для защиты башни от дронов-камикадзе. Это позволяет Т-80БВМ сохранять боеспособность после множественных попаданий.

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Т-80БВМ
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