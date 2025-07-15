Проведен эксперимент по сопряжению РЛС "Клен" с дистанционно-управляемым боевым модулем "Адунок"

ЦАМТО, 14 июля. Специалистами предприятий Госкомвоенпрома Республики Беларусь, ОАО "АЛЕВКУРП" и ОАО "КБ "Дисплей" успешно проведен эксперимент по сопряжению РЛС ближней разведки "Клен" с дистанционно-управляемым боевым модулем "Адунок".

В ходе эксперимента сотрудники ОАО "АЛЕВКУРП" программно "состыковали" серийный образец РЛС с огневым комплексом коллег из ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", после чего на практике была проверена способность "Клена" в автоматизированном режиме и в режиме реального времени выдавать целеуказание оператору боевого модуля.

Проведенные испытания в очередной раз подтвердили: новейшая разработка ОАО "АЛЕВКУРП" обладает большим потенциалом и спектр ее применения может быть значительно расширен. Помимо осуществления разведки местности и охраны объектов, РЛС "Клен" может существенно расширить боевые возможности средств огневого поражения, в том числе боевых машин различного назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.