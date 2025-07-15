Войти
Военное обозрение

WSJ называет причину, по которой министр обороны США приостановил поставки оружия Украине

474
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за политику ведомства, считает, что Вашингтону следует сосредоточиться на противостоянии Китаю и укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно его действия повлияли на приостановку отправки вооружений для Киева.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

WSJ называет причину, по которой министр обороны США приостановил поставки оружия Украине. Издание утверждает, что на его решение повлиял доклад Колби о нехватке вооружений в американских арсеналах для нужд собственных Вооруженных сил. Таким образом, он невольно повлиял на политику Белого дома по отношению к киевскому режиму.

В начале июня Элбридж Колби, 45-летний внук директора ЦРУ Уильяма Колби, занимавшего свой пост при президентах Никсоне и Форде, написал служебную записку на имя министра обороны США Пита Хегсета. В ней говорилось, что запросы Украины на американское оружие могут привести к истощению и без того скудных военных запасов Пентагона. В докладе не было никаких рекомендаций, но он оказал влияние на решение главы Минобороны США приостановить поставки Киеву некоторых видов вооружений.

Приостановка произошла в начале июля. Как сообщал американский телеканал CNN, руководство Пентагона не стало информировать о своем решении президента США Дональда Трампа. Узнав о заморозке поставок, глава Белого дома пообещал их продолжить, но с учетом потребностей собственных Вооруженных сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 15:29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.07 15:23
  • 0
ИИ теперь сам себе программист: новая эра самообучающихся алгоритмов
  • 15.07 14:58
  • 9647
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.07 08:48
  • 1
В ДНР заявили, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER
  • 15.07 08:23
  • 24
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 15.07 06:26
  • 0
Текст от 1995 г. А. Зиновьев, "Русский эксперимент". Фрагмент, естественно. :)
  • 15.07 02:57
  • 0
Ответ на "Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)"
  • 15.07 02:13
  • 2
Путин: в основе противоречий между Россией и Западом лежит не идеология
  • 15.07 01:30
  • 320
Космонавтика Илона Маска
  • 14.07 20:25
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 14.07 18:21
  • 1
Новая конверсия
  • 14.07 07:12
  • 1
Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)
  • 14.07 00:59
  • 466
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 14.07 00:59
  • 15
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.07 00:56
  • 4
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?