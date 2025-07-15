Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за политику ведомства, считает, что Вашингтону следует сосредоточиться на противостоянии Китаю и укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно его действия повлияли на приостановку отправки вооружений для Киева.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

WSJ называет причину, по которой министр обороны США приостановил поставки оружия Украине. Издание утверждает, что на его решение повлиял доклад Колби о нехватке вооружений в американских арсеналах для нужд собственных Вооруженных сил. Таким образом, он невольно повлиял на политику Белого дома по отношению к киевскому режиму.

В начале июня Элбридж Колби, 45-летний внук директора ЦРУ Уильяма Колби, занимавшего свой пост при президентах Никсоне и Форде, написал служебную записку на имя министра обороны США Пита Хегсета. В ней говорилось, что запросы Украины на американское оружие могут привести к истощению и без того скудных военных запасов Пентагона. В докладе не было никаких рекомендаций, но он оказал влияние на решение главы Минобороны США приостановить поставки Киеву некоторых видов вооружений.

Приостановка произошла в начале июля. Как сообщал американский телеканал CNN, руководство Пентагона не стало информировать о своем решении президента США Дональда Трампа. Узнав о заморозке поставок, глава Белого дома пообещал их продолжить, но с учетом потребностей собственных Вооруженных сил.