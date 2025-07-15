Макрон: оборонный бюджет Франции в 2027 году возрастет до 64 млрд. евро

ЦАМТО, 14 июля. Оборонный бюджет Франции в 2027 году возрастет до 64 млрд. евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"В 2017 году оборонный бюджет составлял 32 млрд. евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 млрд. евро", – сказал Э.Макрон в ежегодном обращении к Вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

При этом президент заявил, что перевооружение не должно осуществляться за счет увеличения долга, а будет финансироваться через большую экономическую активность и наращивание производства. В связи с этим Э.Макрон призвал направить частное финансирование на производственные и технологические оборонные нужды.

"Пятого марта я сказал французам, что нация нуждается в вас. Этот момент пришел, мы должны согласиться на это усилие ото всех, чтобы гарантировать нашу безопасность и независимость. Нам необходимо тратить больше на оборону и чтобы каждый принял участие в этих инвестициях", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", в марте глава Минфина Эрик Ломбар сообщил, что в стране созданы специальные вклады для граждан, желающих вложить свои сбережения в финансирование "военных усилий" страны. Вкладами занимается французский государственный инвестиционный банк Bpifrance, минимальная сумма вклада составляет 500 евро, минимальный срок – пять лет.

По его словам, оборонным предприятиям нужно минимум 5 млрд. евро чистых инвестиций, чтобы нарастить производство.

Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год предусматривает серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 млрд. евро, его бюджет составит 50,5 млрд. евро.

Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 млрд. евро в год.