Axios: Россия готовит большое наступление на Украине, намереваясь выйти на границы новых регионов

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Российское командование готовит новое наступление на Украине, уверены в Вашингтоне. Такие выводы сделаны после последнего разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщает издание Axios, ВС РФ намерены выйти на границы новых регионов, чтобы окончательно забрать эти территории себе.

По версии новостного портала, ссылающегося на подробности разговора Трампа и Путина, наступление российской армии начнется в ближайшие два месяца, т. е. до конца лета. Основная задача, поставленная перед войсками, — полное освобождение новых регионов и выход на их административные границы. Якобы так заявил российский президент, объясняя американскому, почему процесс урегулирования на Украине приостановлен. А по словам Трампа, которые он сказал Макрону, Путин хочет «забрать всё».

Путин заявил президенту США, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции.

— пишет издание.

Именно это решение о новом наступлении российской армии так «разочаровало» Трампа, что он не устает об этом повторять на каждом углу. Кроме того, разговор с Путиным подтолкнул американского лидера к решению поставить Украине военную помощь, но за деньги. Причем в поставку могут войти ракеты большой дальности. По крайней мере, так заявляют информированные источники издания. В то же время они не знают, принято ли окончательное решение о вооружении Украины или пока нет.