ЦАМТО, 14 июля. Концерн Rheinmetall планирует увеличить объем продаж до 40-50 млрд. евро к 2030 году, что в десять раз выше показателя 2021 года, до начала конфликта на Украине, который служит "двигателем роста" для концерна.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Bild*.

"Наша цель – увеличить выручку к 2030 году до 40–50 млрд. евро", – заявил А.Паппергер.

Это означало бы десятикратное увеличение по сравнению с "довоенным" 2021 годом, отметил он. Таким образом, по словам А.Паппергера, конфликт на Украине является "двигателем роста, как бы горько это ни было".

После завершения строительства завода по ремонту танков теперь на Украине строится завод по производству боеприпасов, продолжил глава концерна. Также запланирована поставка новых боевых машин пехоты Lynx. По данным Rheinmetall, украинские военные тестируют первый такой БМП за пределами зоны боевых действий. В конечном же итоге Lynx должен будет производиться и на территории Украины, уточнил А.Паппергер.

Дополнительные заказы, помимо украинских, поступают от бундесвера, из других стран ЕС и из США, добавил он.

"В целом для Rheinmetall существует потенциал заказов на сумму до 70 млрд. евро в течение следующих 12 месяцев", – подчеркнул А.Паппергер, говоря только о заказах из Германии. Большую часть этой суммы он намерен привлечь в Rheinmetall.

"В настоящее время мы ведем переговоры о закупке от 6 до 7 тыс. ед. техники", – сообщил глава концерна. По его словам, речь идет о танках Leopard 2, БМП Puma и Boxer, которыми бундесвер намерен оснастить новые бригады.

"Нам нужно 5 тыс. тонн бронестали, а также до 500 тыс. тонн обычной стали в год", – цитирует "РИА Новости" А Паппергера.

Данная сталь будет выплавляться в федеральных землях Нижняя Саксония и Саар. Чтобы справиться с потоком заказов, концерн намерен инвестировать в постройку новых сталелитейных заводов.

Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности, отмечает агентство.

Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 млрд. евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.

* издание "Bild на русском" Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов