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ЦАМТО

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 июля. Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, пишет финансово-деловая газета Sole24Ore.

"Итальянское правительство готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Кроме того, недавно страна обязалась выделить 1 млн. евро на укрепление механизмов киберзащиты украинской гражданской цифровой инфраструктуры", – цитирует "РИА Новости" сообщение Sole24Ore.

Как напоминает агентство, в середине мая МИД Италии сообщал, что Рим передал Украине военной и гуманитарной помощи на сумму 2,5 млрд. евро напрямую и через общие фонды Евросоюза. В то же время, глава Минобороны Гуидо Крозетто сообщал, что Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около 3 млрд. евро. Эти данные он привел в середине мая на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir, писала газета Fatto Quotidiano.

Это же издание, говоря о новых поставках, сообщает, что Италия направит украинской аэронавигационной службе пять РЛС управления воздушным движением. Поставки обеспечит группа Leonardo.

При этом содержание будущего пакета находится на стадии обсуждения, пишет Fatto.

"Однако дальнейшая поставка может привести к тому, что Италия окажется ниже допустимого порога", – приводит газета слова информированного источника, рассуждающего о минимальном объеме вооружений, который необходим стране для самообороны.

Италия одобрила 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ЗРК SAMP-T. Еще местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли ЗУР для SAMP-T, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113.

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