Комитет сената США одобрил законопроект об увеличении помощи Украине в оборонном бюджете до 500 млн. долл.

ЦАМТО, 14 июля. Комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 2026 год, который предусматривает увеличение помощи Украине по линии обороны и безопасности до 500 млн. долл.

Как передает "РИА Новости", голосование прошло за закрытыми дверями. Согласно представителю профильного комитета, 26 членов проголосовали в поддержку законопроекта и только один – против. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Законопроект продлевает Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 млн. долл.", – говорится в одобренном комитетом законопроекте.

В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 млн. долл. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.

"Законопроект обязывает министра обороны продолжать оказывать разведывательную поддержку, включая сбор информации, разведданных и изображений для правительства Украины", – говорится в документе.