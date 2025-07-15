Дания выделит 8 млн. долл. на военные программы Молдовы

ЦАМТО, 14 июля. Дания выделяет около 8 млн. долл. на военные программы Молдовы в рамках нового оборонного соглашения между двумя странами.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 11 июня Минобороны Дании.

"Дания и Молдавия начинают сотрудничество в сфере обороны для усиления военных возможностей Молдавии, а также ее способности обороняться. В рамках соглашения Министерство обороны Дании вкладывает 50 млн. крон (около 7,8 млн. долл.) в... безопасность Молдавии на четырехлетний период", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно публикации, Дания будет помогать с подготовкой молдавских вооруженных сил и предоставлять консультирование. Кроме того, Копенгаген отправит в Молдавию военного атташе.