Для ударов по России и Китаю: в США запустили в серию новое оружие

Пентагон сообщил о начале серийного производства ракеты PrSM

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон сообщил о начале серийного производства оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile (PrSM), предназначенных для многодоменных тактических групп (Multi-Domain Task Force, MDTF) в Европе, Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не исключено, что несколько комплексов дадут и Украине — испытать их в боевых условиях. О том, на что способна PrSM, — в материале РИА Новости.

На замену ATACMS

Дальность оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) — 500 километров. Это промежуточное звено между РСЗО и баллистическими ракетами малой дальности. ОТРК не раз применялись в локальных войнах. Россия активно использует в спецоперации "Искандер-М". У киевского режима есть советские "Точки-У" и американские ATACMS.

Пусковая установка HIMARS Источник изображения: © AP Photo / Jon Gambrell

PrSM концерна Lockheed Martin заменит именно ATACMS. Вероятно, поэтому ими и вооружали ВСУ — освобождали склады под новые боеприпасы. Проект PrSM стартовал в 2016 году, первые предсерийные изделия поступили в войска осенью 2023-го. Пусковые установки те же, что и у ATACMS: РСЗО M-142 HIMARS (боекомплект — две ракеты) и M-270 MLRS (четыре).

Программу PrSM разделили на четыре этапа. На первом Пентагон получил баллистическую ракету для ударов по стационарным целям на удалении от 60 до 500 километров. Ее-то и запустили сейчас в серию. Система наведения — инерциальная и спутниковая, боевая часть — фугасная или кассетная. О ее массе данных в открытых источниках нет, по разным оценкам — от 100 до 230 килограммов. Это первоначальный вариант ракеты, подпадающий под ограничения Договора РСМД.

Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

После того как США вышли из него, в Lockheed Martin приступили к разработке второй модификации: Land Based Anti-Ship Missile (LBASM, противокорабельная ракета наземного базирования). Дальность — уже до тысячи километров. Многорежимная головка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому ракета на финальном участке траектории сможет захватывать цель и поражать ее в движении. Прототип прошлым летом испытали в Тихом океане. В войсках LBASM ждут к 2028-му.

Есть еще две модификации. Одна, как сообщает производитель, — с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Вторая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров. Если дать залп из Польши, добьет до Москвы.

Многодоменное оружие

В Пентагоне не скрывали, что PrSM предназначена для Тихоокеанского театра военных действий. Ее конструировали специально для многодоменных тактических групп (Multi-Domain Task Force, MDTF) — особых формирований Сухопутных войск США с дальнобойным ракетным вооружением, которые планируют развернуть на первой островной цепи в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. В случае вооруженного конфликта с КНР из-за Тайваня они станут обстреливать китайские корабли и объекты на побережье.

Несколько MDTF сформируют и в Европе, на восточном фланге НАТО. Там тактические группы займутся разведкой в интересах всего альянса: выявят позиции ПВО вероятного противника, места сосредоточения войск, маршруты движения боевой техники. Параллельно — диверсии в киберпространстве, глушение средств связи и управления. Следующий шаг — удар по ключевым объектам военной инфраструктуры.

Для поддержки европейских MDTF также создадут специальное командование управления огнем, которое возьмет на себя непрерывное наблюдение за перемещениями войск противника с помощью высотных беспилотников и космических спутников, наводку на цели ударных средств — дальнобойных ракет и артиллерийских комплексов. По словам командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, это ключевой элемент многодоменных операций в крупных конфликтах.

Сбивать научились

Не исключено, что новые ракеты дадут и ВСУ — для испытания в боевых условиях. У Киева есть пусковые установки MLRS и HIMARS. Перенастроить их системы управления огнем под PrSM несложно. И вероятность такого развития событий достаточно высока — особенно в свете нерешительности Германии, по-прежнему опасающейся передавать Украине крылатые ракеты Taurus дальностью 500 километров.

Ракета Taurus KEPD-350 Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350

Да, пока США заморозили военную помощь Украине. Однако Трамп, поразительно легко для главы сверхдержавы меняющий собственное мнение, уже намекает на скорое возобновление. Он утверждает, что ВСУ получат исключительно "оборонительное" оружие, но ни в одном воинском уставе мира средства поражения противника не делятся на "оборонительные" и "наступательные". Американский президент учитывает в первую очередь интересы собственного ВПК. А им нужен испытательный полигон. Украина — идеальный вариант.

Впрочем, вряд ли дадут достаточно много для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. К тому же российские подразделения ПВО уже давно научились сбивать баллистические цели. В первые два года СВО ВСУ активно били по нашим тылам ракетами "Точка-У", позже — ATACMS. Ни то ни другое не стало для Киева супероружием. Эти ракеты не представляют большой сложности для современных ЗРК, в отличие, например, от крылатых Storm Shadow и SCALP, которые идут к цели на малой высоте, что сокращает время для перехвата.

У войск ПВО хватает зенитных ракетных комплексов, способных прикрыть от баллистических ракет ключевые направления. Это С-300В4, С-400, С-350 "Витязь", "Бук-М2" и "Бук-М3". Кроме того, перехват баллистики предусмотрен в новейшей ЗРС С-500. Однако самый эффективный метод борьбы с оперативно-тактическими ракетными комплексами ВСУ — уничтожение на земле. Эта задача по силам в том числе дальнобойным дронам "Герань-2", которые подверглись существенной модернизации и умеют точно поражать даже малоразмерные цели.