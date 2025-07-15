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ТАСС

ВСУ тремя дронами атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

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© Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Критических разрушений не зафиксировали, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Три украинских дрона накануне атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Критических разрушений не зафиксировано, сообщили на станции.

"Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. <...> К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции, подчеркнули на Запорожской АЭС. Сейчас специалисты оценивают степень ущерба. Несмотря на атаки, ЗАЭС работает в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, безопасность эксплуатации обеспечена, акцентировали в пресс-службе.

В УТЦ находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала, сотрудники ЗАЭС постоянно повышают квалификацию, отрабатывая там действия в нештатных ситуациях. Поэтому удары по нему вызывают "особую тревогу", отмечается в сообщении.

"Удары по УТЦ, как и предыдущие атаки по жилым домам Энергодара, выглядят элементами единой стратегии - прямого давления на атомщиков и жителей атомграда. Подобные действия являются формой психологического воздействия на людей", - заявили на ЗАЭС.

11 июля ВСУ дважды атаковали дронами жилой дом в Энергодаре. Ранее ночью украинский дрон-камикадзе нанес удар по зданию администрации города. 10 июля ВСУ били по еще одному жилому дому в городе-спутнике ЗАЭС. При этом 5 июня, 21 мая, 17 апреля дроны ВСУ также атаковали учебный центр ЗАЭС. 

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