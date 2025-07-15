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Военное обозрение

Писториус заявил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая верхушка продолжает играть в игру «Кручу, верчу – запутать хочу». На фоне участившихся заявлений о том, что Германия вот-вот передаст «некие» дальнобойные системы Украине, а также о том, что, «передав ракеты Taurus, Берлин нельзя будет считать участником войны против России, министр обороны ФРГ Писториус пытается «сгладить углы».

По словам главы немецкого военного ведомства, давшего интервью изданию Financial Times, Германия не собирается передавать Украине ракеты Taurus, так как решение об отказе от таких поставок не пересматривалось. Писториус при этом признаёт, что повторные запросы от киевского режима в адрес Берлина поступали.

Стоит отметить, что ничто не мешает тому же Писториусу говорить так и дальше, а немецкие Taurus на Украине появятся под видом «местной разработки» - нечто из серии «Бычок-1»...

Коснулся министр обороны Германии и вопроса поставок ЗРК Patriot на Украину. Если верить Писториусу, то Германия «более не может передавать Украине такие комплексы, так как у самой их осталось всего шесть».

Немецкий министр:

Этого слишком мало, особенно при учёте тех требований НАТО, который нам нужно выполнять.

Известно о том, что ранее Германия передала Украине три системы «Пэтриот», а теперь обращается к США, чтобы Киеву «Пэтриоты» продал Трамп, а деньги заплатят немецкие налогоплательщики. И немецкие «бюргеры» продолжают безропотно глотать эти горькие и вредные пилюли, которые им подсовывает очередное коалиционное правительство. Это притом, что рейтинги этого правительства за несколько месяцев стали примерно на треть ниже, чем «на заре» начала его работы в ФРГ.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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