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ЦАМТО

ВМС США передан последний боевой корабль прибрежной зоны класса "Индепенденс"

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Источник изображения: Фото: navsea.navy.mil

ЦАМТО, 14 июля. Компания Austal USA 11 июля объявила о передаче ВМС США боевого корабля прибрежной зоны (LCS-38) "Пирр" класса "Индепенденс".

(LCS-38) "Пирр" является 19-м и последним боевым кораблем прибрежной зоны класса "Индепенденс", строительство которых для ВМС США осуществляет Austal USA.

Строительство корабля началось в 2021 году. Закладка киля состоялась 19 июня 2023 года, крещение – в мае 2024 года, спуск на воду – в августе 2024 года. Приемочные испытания успешно завершились 9 июня 2025 года. Согласно планам, портом приписки LCS-38 "Пирр" будет Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, обеспечение безопасности на море, поддержка действий сил специальных операций.

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо". Предполагается, что в 2024 году будут сняты с вооружения еще два корабля. Как заявило командование ВМС США, корабли данного класса "стали менее важны в соперничестве великих держав". По этой причине средства, необходимые для их модернизации, планируется направить на более актуальные проекты.

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Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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