Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

ЦАМТО, 14 июля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 11 июля проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО.

На пункте управления группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности.

Министр обороны провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой.

Командующий группировкой доложил Андрею Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5,45 мм, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности.

Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск.

Андрею Белоусову доложили, что в соответствии с его указаниями при оказании первичной медицинской помощи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения специалистами группировки активно используется лиофилизированная (сухая) плазма крови. Преимущество сухой плазмы заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке, поскольку вес пакета сухой плазмы составляет порядка 75-90 гр. и представляет собой порошок, устойчивый к механическому воздействию.

Глава российского военного ведомства осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы. В частности, командующий группировкой "Днепр" доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья "Кентавр", автомобильные системы радиоэлектронной борьбы "Мгла" и переносные станции противодействия БЛА для штурмовых подразделений.

Генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны РФ, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена, которые используются на различных участках фронта для обеспечения бесперебойной работы командного состава подразделений со штатным расчетом БЛА.

Также на командном пункте группировки министру обороны РФ доложили о запуске в эксплуатацию разработанной системы управления беспилотными летательными аппаратами. "Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения", – отметил генерал-полковник Михаил Теплинский.

Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находится больше 30 ед. различной техники зарубежного производства.

Андрею Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении FPV-дронов, БЛА самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора.

Министр обороны РФ отметил важность сбора информации о применении беспилотных систем для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта.

Андрей Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Днепр" совместно с профильными ведомственными службами разработать методические материалы для изучения данного опыта группировки и его последующего применения на других направлениях с учетом особенностей действий войск.

Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки, поблагодарил их за службу и пожелал военнослужащим дальнейших успехов при выполнении поставленных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.