ЦАМТО: Лондон и Париж будут автономны от США в вопросе применения ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пленарном заседании саммита Великобритания - Франция на Даунинг-стрит, 10. Лондон, 10 июля 2025 года.

ЦАМТО, 14 июля. Великобритания и Франция в перспективе станут стратегически автономны от США в вопросах применения ядерного оружия, для РФ это будет означать новые риски и угрозы, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция 10 июля подписали декларацию о координации "независимых средств ядерного сдерживания".

"Фактически между Великобританией и Францией по обоюдной инициативе образован ядерный альянс. Основная цель – обеспечить стратегическую автономию от США в вопросах применения ядерного оружия в случае военных конфликтов, поддержать друг друга с точки зрения создания совместного ядерного зонтика над Европой в условиях, когда разрушено стратегическое взаимодействие между США и Европейскими странами НАТО", – сказал И.Коротченко.

Принятое решение, по его словам, вызовет серьезную трансформацию оборонных планов и стратегий европейских стран на случай ведения боевых действий с их стороны против России.

И.Коротченко предположил, что Лондон и Париж выработают интегрированный план боевого применения своих ядерных сил, определят на территории РФ основные и запасные цели для ядерных ударов и "поделят" их между собой, чтобы повысить свою эффективность в возможном ядерном конфликте.

Кроме того, они скоординируют боевое патрулирование основных составляющих своей ядерной мощи – атомных подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами в составе ВМС Франции и Великобритании, отметил И.Коротченко.

Он напомнил, что сейчас обе страны ведут активное обновление своих морских стратегических ядерных сил, строятся новые поколения подводных ракетоносцев, чтобы в ближайшие 30 лет иметь возможности по поддержанию своего ядерного статуса. Помимо этого, у Франции есть авиационный тактический компонент ядерных сил, а Великобритания, закупающая в США истребители пятого поколения F-35, доведет их суммарное количество в ближайшей перспективе до 75 ед. Эти самолеты, по словам И.Коротченко, также получат возможность выполнения ядерных миссий, в том числе и автономно от имеющегося в Европе американского тактического ядерного оружия, находящегося на авиабазах ряда стран-членов НАТО.

"Мы можем предположить, что модернизированные версии крылатых ракет воздушного базирования Scalp-EG / Strom Shadow и КРВБ нового поколения в составе Военно-воздушных сил как Франции, так и Великобритании, получат возможность доставки к цели тактических ядерных боезарядов", – добавил он.

На фоне того, что Европа станет более автономна от США в вопросах применения ядерного оружия, возникнут новые риски для России, отметил И.Коротченко. "Они повлекут за собой изменение соответствующих планов применения российских вооруженных сил в потенциальном военном конфликте в Европе, в случае агрессии со стороны НАТО", – подчеркнул он.