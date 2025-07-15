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РИА Новости

Корветы ТОФ уничтожили субмарину условного противника

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Корабли Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке
Корабли Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Корветы ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота на противолодочных учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки (ПЛ) условного противника в акватории залива Петра Великого", - говорится в сообщении.

Во время поисковых операций экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, которая пыталась избежать преследования. Роль неопознанной субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" ТОФ.

Боевые корабли провели тактические маневры по слежению за подводным объектом и подали сигнал о необходимости всплытия. После того как подводная лодка "противника" отказалась выполнить указания, экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" совместными усилиями условно уничтожили субмарину. Экипажи надводных судов выполнили алгоритм действий с условным применением торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Сообщается, что отряд кораблей провел тактическое учение по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Для решения этих задач были задействованы 30-миллиметровые корабельные автоматические артиллерийские установки АК-630М и 12,7-миллиметровые крупнокалиберные пулемёты. Также были осуществлены комплексные корабельные учения по обороне и защите при стоянке на незащищённом рейде.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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