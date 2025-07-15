Армия США захотела заменить единый пулемет

TWZ: Армия США захотела заменить единые пулеметы M240 более дальнобойным оружием

Армия США хочет заменить часть единых пулеметов M240 новым дальнобойным оружием с лучшими баллистическими характеристиками. Об этом пишет TWZ.

Отмечается, что военные работают над заменой пулеметов под патрон калибра 7,62х51 миллиметр. Ранее американская армия интересовалась новым пулеметом под патрон .338 Norma Magnum (8.6x64 миллиметра), который обеспечит увеличенную дальность стрельбы. Также в США рассматривают переоснащение M240 для стрельбы патронами калибра 6,8х51 миллиметра, которые используют в новых винтовках M7 и легких пулеметах M250.

«Недавно опубликованный предлагаемый бюджет армии на 2026 финансовый год включает в себя запрос на финансирование новой программы создания среднего пулемета будущего (FMMG). Сколько денег служба планирует выделить на FMMG в следующем финансовом цикле, неясно, поскольку эти усилия сосредоточены в рамках более крупной статьи расходов», — говорится в материале.

Перспективный пулемет FMMG предназначен для замены M240 в подразделениях ближнего боя (Close Combat Force, CCF). В бюджетных документах подчеркнули, что FMMG позволит стрелковому взводу эффективно подавлять и уничтожать живую силу противника для поддержания оперативного темпа. При этом автор отметил, что пока неизвестно, какие требования военные предъявляют к FMMG.

В армии США отнесли к CCF разведчиков, медиков, боевых инженеров, бойцов сил специальных операций и отборную пехоту.

В марте издание Defense News писало, что в США захотели ежегодно выпускать миллионы патронов калибра 6,8х51 миллиметра. Завод по производству боеприпасов может заработать в 2028 году.