Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2025»

Российские военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении «Хамкорлик-2025». Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 км и прибыли на полигон Термез Республики Узбекистан», — заявили в ведомстве.

Военнослужащие преодолели дороги и узкие участки горного серпантина на БТР-82А, автомобилях «Урал», а также специальной технике на базе автомобиля КамАЗ. Ожидается, что тактические мероприятия пройдут в республике с 15 по 21 июля 2025 года.

«В ходе практических действий воинские контингенты отработают управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу», — проинформировали в Минобороны.

Основу контингента РФ на учениях составят горные и штурмовые подразделения, мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и FPV-дронов. Также участие примут экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24.

Ранее, 20 июня, российские военнослужащие группировки войск «Юг» рассказали о проведении подготовки на полигоне для выполнения поставленных задач. Цель боевого слаживания — научить новобранцев Вооруженных сил РФ поддерживать и прикрывать друг друга в условиях окопов.