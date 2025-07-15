В РФ разработали прибор для изучения с МКС влияния спутников на ионосферу Земли

Разработка принадлежит ученым Московского авиационного института

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) создали импульсный плазменный инжектор для исследования изменений, которые происходят в ионосфере после применения электроракетных двигателей. Оборудование уже доставлено на Международную космическую станцию (МКС), исследования начнутся осенью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Тысячи космических аппаратов с электрическими двигателями уже летают вокруг Земли и выбрасывают заряженные частицы. Эти частицы сталкиваются с ионосферой, которая тоже заряжена. Этот эксперимент поможет ученым из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, который является его заказчиком, понять, как плазма движется в верхних слоях атмосферы, как образуются и сколько времени существуют искусственно созданные сгустки плазмы и электрический ток, которые появляются вдоль магнитных линий Земли. Кроме того, появится возможность оценить, какое максимальное воздействие на ионосферу допустимо оказывать человеку", - рассказал заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что исследование позволит ученым лучше понять, как естественные и техногенные процессы меняют околоземную среду и влияют на жизнь людей и связь (электросети, радио, телекоммуникации, навигация). Помимо этого, важными вопросами исследования являются создание новых средств связи и борьба с электризацией космических аппаратов - накоплением электростатического заряда на их поверхности.

"Электрические разряды могут вызвать сбои в работе электроники, систем связи и навигации, сильный перегрев некоторых элементов и даже физические повреждения (кратеры, эрозии) на поверхности материалов. Их возникновение создает опасность для здоровья и жизни космонавтов и приводит к искажению измерений, делая научные данные неточными или бесполезными", - добавил Богатый.

О приборе

Инжектор является одним из двух блоков комплекса научной аппаратуры "ИПИ-500", которая также включает специальный блок для контроля электрофизических параметров разработки компании "НПО ИТ". Разработка аппаратуры выполнена по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева. Запланированный эксперимент будет проводиться на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" российского сегмента МКС. В течение срока службы МКС ученые смогут включать аппаратуру в нужное время и в нужной точке орбиты, чтобы исследовать ионосферу во время различных космических событий, таких как магнитные бури или солнечная активность.

"С помощью инжектора в ионосферу Земли будут исходить импульсы плазмы (то есть короткие, мощные выбросы заряженных частиц). Далее устройство будет записывать все физические изменения, которые при этом произойдут. Помимо фундаментальных исследований, ученые МАИ также планируют изучить особенности работы плазменного инжектора в реальных космических условиях, включая его электромагнитную совместимость с бортовыми системами станции. Эта работа имеет огромное значение для развития перспективных плазменных двигательных установок и повышения безопасности будущих космических полетов", - уточнили в институте.