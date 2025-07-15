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ТАСС

Писториус: Германия не поставит Украине ракеты Taurus

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: © AP Photo/ Markus Schreiber

Министр обороны ФРГ также заявил, что у Берлина нет возможности передать Киеву ЗРК Patriot

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, несмотря на новый запрос Киева. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times.

"Он сказал, что Германия не будет поставлять ракеты дальнего радиуса действия Taurus Украине, несмотря на недавнюю серию авиаударов со стороны России и повторное обращение Киева", - говорится в статье.

Писториус также заявил, что у Германии нет возможности передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot в дополнение к трем, которые уже были отправлены в 2023-2024 годах. "В Германии осталось всего шесть [таких систем]", - сказал министр. По его словам, еще две временно переданы Польше, а как минимум одна всегда недоступна из-за технического обслуживания или учебных задач. "Это на самом деле очень ограниченное количество, особенно учитывая цели НАТО по боевой готовности, которые мы должны выполнять. Мы определенно не можем поставить больше [систем]", - сказал глава Минобороны ФРГ.

При этом Писториус допустил, что во время встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, запланированной на 14 июля в Вашингтоне, он может обсудить предложение купить у США для Украины две системы Patriot.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что Москва будет внимательно следить за конкретными действиями властей ФРГ, касающимися передачи Киеву ракет Taurus и обучения обращению с этой техникой.

Украина давно просит у Германии ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Киеву, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как заявил ранее президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств, поставки Taurus приведут к разрушению отношений между Москвой и Берлином, но не остановят продвижение Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. 

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