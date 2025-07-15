В пределах формы: в России пройдут два чемпионата мира среди военных

Соревнования по спортивной борьбе и скалолазанию в 2026 году примут Новосибирск и Москва

Сразу два чемпионата мира среди военнослужащих — по спортивной борьбе и скалолазанию — планируется провести в России в 2026 году, выяснили «Известия». Это стало возможным во многом благодаря тому, что подобные соревнования проходят под эгидой Международного совета военного спорта, неподконтрольного МОК и его рекомендациям относительно антироссийских санкций. Такие чемпионаты не только повышают уровень физподготовки военнослужащих, но и улучшают взаимопонимание представителей разных стран, полагают эксперты.

Встреча чемпионов

В 2026 году в России намечено провести два чемпионата мира для военнослужащих.

— Мы обсуждали планы на 2026 год. Запланировано несколько чемпионатов мира для военнослужащих — по спортивной борьбе, который пройдет в Новосибирске, и по скалолазанию в Москве. Также запланированы соревнования по регби и самбо, — рассказал «Известиям» начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Артем Громов.

Мероприятия будут проводиться под эгидой Международного совета военного спорта, или International Military Sports Council (IMSC). Это одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире. Она была основана 18 февраля 1948 года во французской Ницце.

Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Артем Громов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это единственная спортивная организация, которая не ввела никаких санкций против нашей страны и Белоруссии, — напомнил Артем Громов. — Обычно представительство очень большое, приезжает под 40 и более команд, все дружественные, и не только, страны. Мы общаемся, когда ездим к ним на соревнования, тренируемся и принимаем спортсменов на своей территории.

Первенства мира среди спортсменов силовых ведомств не политизированы, подчеркнула в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

— Международный совет военного спорта не регулируется Международным олимпийским комитетом, тот не дает ему рекомендации, — объяснила она. — Когда МОК этого не делает, всё идет иначе. Федерации могут самостоятельно принимать решения. Спортсмены могут выступать под своим флагом и гимном.

Спортивные соревнования среди представителей той или иной профессии — это всегда событие, отметила она.

Боксер Денис Лебедев на матчевой встрече по боксу между командами ЦСКА и Вооруженных сил КНДР Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мой знакомый принимал участие в чемпионате среди полицейских, который проводился в США. Он был под большим впечатлением и от самих соревнований, и от общения. Ему это очень понравилось. Он не рассчитывал попасть на Олимпийские игры, но участие в международном турнире было для него очень важным. Он почувствовал, что защищает честь Родины. Подобных соревнований немало. Есть чемпионат мира среди врачей по футболу, там наши побеждали. И все о таких мероприятиях отзываются хорошо, — отметила Светлана Журова.

Международные спортивные соревнования в первую очередь дают военнослужащим опыт взаимодействия, рассказал «Известиям» воспитанник ЦСКА, экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев.

— В сегодняшней обстановке это важнее всего, — считает он. — Проведение чемпионатов мира в нашей стране — это доверие к нам. Такие встречи расширяют дружеские и политические взаимоотношения. Я недавно был на матче боксеров России и Северной Кореи. Понятно, что спортсмены двух стран были заточены на спортивную борьбу, но было видно, что мы хотим дружить, понимать друг друга. Пусть ребята больше общаются, это способствует улучшению отношений: дальше — больше.

Чемпионат мира среди военнослужащих — это вершина айсберга, сказал «Известиям» экс-начальник физической подготовки и спорта Тихоокеанского флота Сергей Беневоленский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Спортсменов начинают отбирать на уровне батальонов или отдельных кораблей, — объяснил он. — Затем проходят соревнования на уровне соединений — дивизий, бригад. Много соревнований, большое количество военнослужащих-участников — так выглядит подводная часть айсберга, которая со стороны не видна. Эта работа ведется системно по разным видам спорта круглый год. Способствует вовлечению военнослужащих в занятия спортом, пропаганде здорового образа жизни. Но самое главное — это хорошая физическая подготовка, которая позволит военнослужащим выполнить задачи по предназначению.

За команды вооруженных сил стран мира выступает много спортсменов высокого класса.

— В наших вооруженных силах уже проявивших себя молодых людей собирают в спортивные роты, где они поддерживают форму, делятся своим опытом, — отметил Сергей Беневоленский. — Уровень военных команд на чемпионатах мира, как правило, высокий. Там действительно есть на кого посмотреть. Например, в армейских командах по альпинизму разных стран участвует много воинов, которые входят в свои национальные сборные.

Спортивные надежды и погоны

После начала СВО чемпионаты мира среди военнослужащих в России не проводились. До этого спортивные мероприятия самого высокого уровня были не редкостью. Например, первый чемпионат мира по скалолазанию среди военнослужащих прошел в Москве в 2018 году. Его выиграла российская команда, оставив далеко позади других призеров — команды Австрии и Казахстана. Эти соревнования проводятся раз в несколько лет.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

Чемпионат мира для военнослужащих по спортивной борьбе последний раз проходил в 2024 году в Ереване. В командном зачете команда России заняла на нем второе место. На первом были военнослужащие из Северной Кореи.

Ранее «Известия» писали о первом матче боксеров вооруженных сил России и КНДР, который состоялся 4 июля в спортцентре ЦСКА на Песчаной улице в Москве. В нем принимали участие как спортсмены-мужчины, так и женщины. Победителей не выявляли — турнир завершал первые совместные учебно-тренировочные сборы. Главной целей спаррингов была проверка готовности боксеров и их мастерства.

Это были первые совместные сборы армейских команд двух стран. Инициатива об их проведении принадлежала России, и ее с энтузиазмом поддержали в Северной Корее. Спортивное сотрудничество воинов-спортсменов продолжится. В сентябре этого года сборная команда Вооруженных сил России по боксу поедет на учебно-тренировочный сбор в КНДР.

Богдан Степовой