Макрон: оборонный бюджет Франции достигнет 64 млрд евро к 2027 году

Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что бюджет Франции на оборону к 2027 году увеличится в два раза по сравнению с бюджетом на момент его вступления в должность в 2017 году.

"Бюджет достигнет 64 млрд евро, то есть увеличится вдвое по сравнению с 2017 годом, причем в уже к 2027 году, а не к 2029 году, как это планировалось ранее", - передаёт слова Макрона Bloomberg.

Французский лидер уточнил, что для достижения планируемой цифры потребуется выделить дополнительные 3,5 млрд евро в 2026 году и 3,2 млрд евро в 2027 году.