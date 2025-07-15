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ТАСС

WSJ: продвижение по всей линии фронта на Украине замедлилось из-за FPV-дронов

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Газета отметила, что все, что находится в пределах 19 км от соприкосновения, может стать целью беспилотников

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Наибольшее влияние на конфликт на Украине оказали FPV-дроны, поскольку они более точные и дешевые в производстве, хоть и менее разрушительные, чем ракеты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, обилие FPV-дронов сыграло ключевую роль в замедлении продвижения по всей линии фронта, поскольку все, что находится в пределах 19 км от соприкосновения, может стать целью.

Как отмечает WSJ, ВС РФ первыми добавили оптоволоконный кабель FPV-дронам, что стало самой важной адаптацией беспилотных летательных аппаратов к зоне конфликта, поскольку позволило избежать помех при соединении дрона с оператором. 

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