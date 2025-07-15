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Военное обозрение

«Преимущество над врагом»: Су-30МКИ индийских ВВС успешно отстрелялся по целям ракетами Astra, которые создаются для перспективного истребителя LCA AF MK1A

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийскими ВВС провели лётные испытания ракеты Astra. Это ракета, относящаяся к классу «воздух-воздух».

Известно о том, что новейшая индийская ракета выпускалась с борта истребителя Су-30МКИ по целям на испытательном авиаполигоне в штате Одиша на востоке Индии. Что именно выступало в качестве целей, пока не сообщается.

Индийское Минобороны сообщает о том, что в общей сложности было осуществлено два пуска ракет Astra по целям, расположенным на различных расстояниях от точек пуска.

Минобороны Индии:

В обоих случаях ракеты Astra, пущенные с истребителя Су-30МКИ, поразили цели с высокой точностью. Все системы в ходе испытаний сработали без сбоев, что подтвердило надёжность вооружения.

Ракеты Astra оснащены ГСН (головками самонаведения) индийского производства.

Известно о том, что максимальная дальность поражения цели такой ракетой составляет 100 км.

Председатель DRDO Самир Камат:

Я поздравляю всех участников программы с успешным проведением лётных испытаний.

В Индии теперь говорят о том, что введение в эксплуатацию ВВС страны таких ракет «станет серьёзным шагом в плане получения преимущества над ВВС Пакистана, на вооружении у которого ракет такой дальности класса «воздух-воздух» нет»:

Это безусловное преимущество над врагом.

Напомним, что Пакистан, как и Индия, является ядерной державой.

Источник изображения: topwar.ru

Планируется, что такие ракеты станут основным вооружением для перспективных индийских истребителей LCA AF MK1A.

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Страны
Индия
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Су-30
Су-30МК
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