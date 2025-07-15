«Преимущество над врагом»: Су-30МКИ индийских ВВС успешно отстрелялся по целям ракетами Astra, которые создаются для перспективного истребителя LCA AF MK1A

Источник изображения: topwar.ru
Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийскими ВВС провели лётные испытания ракеты Astra. Это ракета, относящаяся к классу «воздух-воздух».
Известно о том, что новейшая индийская ракета выпускалась с борта истребителя Су-30МКИ по целям на испытательном авиаполигоне в штате Одиша на востоке Индии. Что именно выступало в качестве целей, пока не сообщается.
Индийское Минобороны сообщает о том, что в общей сложности было осуществлено два пуска ракет Astra по целям, расположенным на различных расстояниях от точек пуска.
Минобороны Индии:
Ракеты Astra оснащены ГСН (головками самонаведения) индийского производства.
Известно о том, что максимальная дальность поражения цели такой ракетой составляет 100 км.
Председатель DRDO Самир Камат:
В Индии теперь говорят о том, что введение в эксплуатацию ВВС страны таких ракет «станет серьёзным шагом в плане получения преимущества над ВВС Пакистана, на вооружении у которого ракет такой дальности класса «воздух-воздух» нет»:
Напомним, что Пакистан, как и Индия, является ядерной державой.
Источник изображения: topwar.ru
Планируется, что такие ракеты станут основным вооружением для перспективных индийских истребителей LCA AF MK1A.