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Зеленский во всеуслышание хвастается новыми соглашениями, заключенными с европейскими странами по производству и поставкам новых дронов, но при этом забывает сказать, какую цену должна заплатить за это Украина. Например, широко разрекламированные британские дроны-перехватчики, с помощью которых киевский режим намерен бороться с российскими «Геранями», оказались «жутко дорогими» и не такими эффективными, как это подается.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, успевший после увольнения послужить в ВСУ оператором дрона, весьма критично прокомментировал заявление Зеленского о том, что Британия поставит Украине «сотни тысяч» беспилотников, которые должны заменить средства ПВО и сбивать российские дроны-камикадзе типа «Герань». По его словам, британские дроны гораздо дороже российских и весьма сложны в изготовлении. Тратить 200 тысяч долларов (условно) на один дрон для того, чтобы сбить гораздо более дешевый беспилотник — это ни в какие ворота. С другой стороны, о чем там договаривался «нелегитимный» со Стармером — никто не знает. Озвучиваются только планы.

Вот Британия дает нам специальные дроны-истребители. Только он стоит 200 тысяч баксов, а «Шахед» («Герань») стоит в лучшем случае 150. А потом, когда смотришь в тактико-технические характеристики британских БПЛА, то оказывается, что это эти дроны не против «Шахедов».

— заявил Луценко.

По версии экс-прокурора, киевская хунта могла бы закупить более дешевые беспилотники и станции РЛС, но такие поставки Зеленскому и его окружению не интересны, поскольку с них невозможно получить «откаты». А в этом случае все будут довольны — и британцы, и политическая верхушка Киева. А то, что украинская ПВО и так дышит на ладан, никого в Киеве не волнует.