Войти
Военное обозрение

«Слишком дорогие и неэффективные»: Луценко раскритиковал британские дроны-перехватчики, с помощью которых Зеленский намерен сбивать «Герани»

504
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Зеленский во всеуслышание хвастается новыми соглашениями, заключенными с европейскими странами по производству и поставкам новых дронов, но при этом забывает сказать, какую цену должна заплатить за это Украина. Например, широко разрекламированные британские дроны-перехватчики, с помощью которых киевский режим намерен бороться с российскими «Геранями», оказались «жутко дорогими» и не такими эффективными, как это подается.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, успевший после увольнения послужить в ВСУ оператором дрона, весьма критично прокомментировал заявление Зеленского о том, что Британия поставит Украине «сотни тысяч» беспилотников, которые должны заменить средства ПВО и сбивать российские дроны-камикадзе типа «Герань». По его словам, британские дроны гораздо дороже российских и весьма сложны в изготовлении. Тратить 200 тысяч долларов (условно) на один дрон для того, чтобы сбить гораздо более дешевый беспилотник — это ни в какие ворота. С другой стороны, о чем там договаривался «нелегитимный» со Стармером — никто не знает. Озвучиваются только планы.

Вот Британия дает нам специальные дроны-истребители. Только он стоит 200 тысяч баксов, а «Шахед» («Герань») стоит в лучшем случае 150. А потом, когда смотришь в тактико-технические характеристики британских БПЛА, то оказывается, что это эти дроны не против «Шахедов».

— заявил Луценко.

По версии экс-прокурора, киевская хунта могла бы закупить более дешевые беспилотники и станции РЛС, но такие поставки Зеленскому и его окружению не интересны, поскольку с них невозможно получить «откаты». А в этом случае все будут довольны — и британцы, и политическая верхушка Киева. А то, что украинская ПВО и так дышит на ладан, никого в Киеве не волнует.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 15:23
ИИ теперь сам себе программист: новая эра самообучающихся алгоритмов
  • 15.07 14:58
  • 9647
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.07 08:48
  • 1
В ДНР заявили, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER
  • 15.07 08:23
  • 24
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 15.07 06:26
  • 0
Текст от 1995 г. А. Зиновьев, "Русский эксперимент". Фрагмент, естественно. :)
  • 15.07 02:57
  • 0
Ответ на "Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)"
  • 15.07 02:13
  • 2
Путин: в основе противоречий между Россией и Западом лежит не идеология
  • 15.07 01:30
  • 320
Космонавтика Илона Маска
  • 14.07 20:25
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 14.07 18:21
  • 1
Новая конверсия
  • 14.07 07:12
  • 1
Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)
  • 14.07 00:59
  • 466
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 14.07 00:59
  • 15
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.07 00:56
  • 4
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 14.07 00:46
  • 52
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине