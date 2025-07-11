Вильягра выбыл на полтора месяца из-за травмы колена

Аргентинский полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра получил серьезную травму во время матча BetBoom Братского кубка против ОФК, который завершился победой армейцев со счетом 4:2. Футболист был вынужден покинуть поле после неудачного столкновения, в результате которого пострадало его колено. Таким образом, Родриго не сможет дебютировать в официальном матче против «Краснодара» в эти выходные. Однако не будет лишним использовать промокод париматч без депозита, чтобы сделать бесплатный прогноз на исход поединка против «Краснодара» в Суперкубке России.

Медицинский штаб ЦСКА провел тщательное обследование игрока, по результатам которого у Вильягры диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Специалисты клуба приняли решение использовать консервативные методы лечения, которые, по предварительным оценкам, займут не менее полутора месяцев.

Травма аргентинского полузащитника стала серьезным ударом для московского клуба, особенно в преддверии важного матча за Суперкубок России против «Краснодара». Эта встреча запланирована на следующую субботу, 12 июля, и пройдет на стадионе в Казани. Начало матча назначено на 18:00 по московскому времени.