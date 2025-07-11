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«Коламбус» готов ждать пять лет российского вратаря ЦСКА Андреянова

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Petr Anreyanov
Российский вратарь Петр Андреянов.
Источник изображения: Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» подтвердил долгосрочные планы на российского вратаря Петра Андреянова, выбранного под 20-м номером на драфте НХЛ-2025. Клуб намерен дождаться окончания пятилетнего контракта 18-летнего голкипера с ЦСКА. Именно молодой Петр может стать основным стражем ворот «армейцев» в новом сезоне, и тогда фанаты «красно-синих» смогу спокойно активировать фрибет Макслайн ради бесплатных пари.


Агент игрока Дэн Мильштейн рассказал о серьезном интересе к Андреянову со стороны всех команд НХЛ. Особое внимание привлек визит генерального менеджера «Коламбуса» в тренировочный лагерь в Майами, организованный специально для встречи с молодым вратарем.

Ситуация с Андреяновым осложнялась несколькими факторами. Во-первых, игрок решил следовать примеру Ильи Сорокина, подписав долгосрочный контракт с ЦСКА, что означает его появление в Северной Америке не раньше 23 лет. Во-вторых, скауты НХЛ практически не имели возможности наблюдать за ним на международной арене.


Несмотря на эти сложности, «Коламбус» проявил решительность в выборе российского вратаря. За 15 минут до начала драфта генеральный менеджер клуба связался с агентом игрока, подтвердив готовность ждать Андреянова все пять лет действия его контракта с ЦСКА. Клуб рассчитывает, что в будущем молодой вратарь станет важным элементом команды.

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