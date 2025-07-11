Войти

ЦСКА подписал контракт с опытным форвардом АХЛ Реттом Гарднером

304
Ret Gardner
Ретт Гарднер.
Источник изображения: Хоккей

Московский ЦСКА усилил атакующую линию, заключив двухлетнее соглашение с канадским нападающим Реттом Гарднером, последним клубом которого был «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» в АХЛ. В преддверии дебюта канадца за «армейцев» не будет лишним активировать фрибет пари, чтобы получить доступ к сайту с прямыми трансляциями КХЛ.


Габаритный форвард, чьи физические данные впечатляют (рост 191 сантиметр, вес 102 килограмма), в минувшем сезоне продемонстрировал достойную результативность в составе «Фантомс». В 62 матчах регулярного чемпионата АХЛ на его счету 18 результативных баллов (5 заброшенных шайб и 13 результативных передач). При этом показатель полезности составил «минус 12», а штрафное время – 59 минут.


За свою карьеру в Американской хоккейной лиге Гарднер провел внушительные 327 матчей. За это время он набрал 126 очков, разделившихся на 45 голов и 81 передачу. Также в его активе 336 минут штрафного времени, что говорит о жестком стиле игры канадского нападающего.

Переход Гарднера должен добавить физической мощи в атакующую линию армейского клуба. Его богатый опыт выступлений в сильной североамериканской лиге может стать важным фактором в борьбе за высокие места в предстоящем сезоне КХЛ.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 04:31
  • 9599
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 02:40
  • 6
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 10.07 22:22
  • 10
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 10.07 17:49
  • 36
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.07 17:48
  • 103
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 10.07 17:42
  • 57
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 10.07 17:15
  • 0
Миграционный конфликт: предвестник провокации
  • 10.07 15:26
  • 1
БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников
  • 10.07 14:53
  • 1
«Первый в мире маловысотный беспилотник»: Турция показала испытания дрона-камикадзе Talay для ударов по морским и береговым целям
  • 09.07 16:12
  • 0
Россия против Украины: дипломатия исчерпана
  • 09.07 16:01
  • 0
«Железный защитник» или прощальный марш
  • 09.07 09:51
  • 2
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 09:49
  • 2
Зеленоградский завод вложил 118 млрд в 130-нм производство чипов
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?