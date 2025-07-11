ЦСКА подписал контракт с опытным форвардом АХЛ Реттом Гарднером

Московский ЦСКА усилил атакующую линию, заключив двухлетнее соглашение с канадским нападающим Реттом Гарднером, последним клубом которого был «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» в АХЛ. В преддверии дебюта канадца за «армейцев» не будет лишним активировать фрибет пари, чтобы получить доступ к сайту с прямыми трансляциями КХЛ.

Габаритный форвард, чьи физические данные впечатляют (рост 191 сантиметр, вес 102 килограмма), в минувшем сезоне продемонстрировал достойную результативность в составе «Фантомс». В 62 матчах регулярного чемпионата АХЛ на его счету 18 результативных баллов (5 заброшенных шайб и 13 результативных передач). При этом показатель полезности составил «минус 12», а штрафное время – 59 минут.

За свою карьеру в Американской хоккейной лиге Гарднер провел внушительные 327 матчей. За это время он набрал 126 очков, разделившихся на 45 голов и 81 передачу. Также в его активе 336 минут штрафного времени, что говорит о жестком стиле игры канадского нападающего.

Переход Гарднера должен добавить физической мощи в атакующую линию армейского клуба. Его богатый опыт выступлений в сильной североамериканской лиге может стать важным фактором в борьбе за высокие места в предстоящем сезоне КХЛ.