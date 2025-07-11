Новый «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил перелет через всю страну

Самолет преодолел около 6 тыс. км из Комсомольска-на-Амуре до Жуковского для прохождения сертификационных испытаний по программе импортозамещения

Опытный «Суперджет» с/н 95157 на отечественных двигателях ПД-8 совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский. Здесь он присоединится к прохождению сертификационных испытаний по программе импортозамещения.

Борт назван в честь первого президента компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, в настоящее время филиал компании «Яковлев» — «Региональные самолеты») Виктора Субботина.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова, Дмитрия Савонина и ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Александра Крылова. Маршрут общей протяженностью около 6 тыс. км с промежуточной посадкой в аэропорту Новосибирска занял порядка 8 часов.

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова самолет был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где приступит к прохождению программы сертификационных испытаний. На этой машине специалисты будут выполнять полеты по оценке характеристик маршевой силовой установки.

В составе Госкорпорации Ростех работы по программе импортозамещения «Суперджета» выполняет большая кооперация предприятий под эгидой компании «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации. Новые российские силовые установки созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации.

Опытный самолет «Суперджет» с заводским номером 95157 совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8 в марте 2025 года.