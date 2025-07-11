США столкнулись с многолетними задержками в строительстве авианосцев

Defense News: США столкнулись с задержками в строительстве авианосцев

Минобороны США столкнулось с многолетними задержками в строительстве авианосцев. Об этом пишет со ссылкой на бюджетные документы Военно-морских сил (ВМС) издание Defense News.

Согласно полученным данным, поставка авианосца John F. Kennedy перенесена с июля 2025 года на март 2027-го. Причиной задержки стала необходимость завершения сертификации тормозного механизма Advanced Arresting Gear (AAG) и оружейного лифта Advanced Weapons Elevator (AWE). Ранее подрядчик Пентагона переносил срок сдачи этого корабля на год.

Сдача другого авианосца — Enterprise — перенесена «из-за задержек с поставкой материалов и эффективностью работы отрасли и цепочки поставок» с сентября 2029-го на июль 2030-го. Передать ВМС этот корабль изначально планировалось в 2028 году.

В июне издание Military Watch Magazine сообщило, что начальник штаба ВМС Италии адмирал Энрико Кредендино допустил покупку страной своего первого атомного авианосца.

В том же месяце журнал The Aviationist заметил, что ВМС США впервые в истории заключили контракт с частной компанией NorthStar Maritime Dismantlement Services на утилизацию первого в мире атомного авианосца.