Франция и Великобритания подписали декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания

Париж. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в четверг декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания.

"Сегодня утром мы подписали декларацию, впервые подтвердившую, что мы координируем наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня мы договорились, что если возникает экстремальная угроза для нашего континента, это повлечет реакцию обеих стран", - заявил Стармер на совместной с Макроном пресс-конференции.

В свою очередь президент Франции, завершающий свой визит в Великобританию, назвал достигнутые соглашения "знаменательными на предстоящие годы и десятилетия". "Это послание, которое должны услышать как наши партнеры, так и соперники", - заявил Макрон.

Как выразился французский лидер, "мы не исключаем координацию по ядерному сдерживанию".

Ранее французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что соглашение будет нацелено на совместные действия по защите европейских стран в случае "экстремальных угроз". При этом не уточнялось, на какие именно действия будут готовы Париж и Лондон в такой ситуации.

Также заявлялось, что в документе будет подчеркнуто, что силы ядерного сдерживания Франции и Великобритании "остаются независимыми, но их действия могут координироваться".