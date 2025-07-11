Почему Европа не верит очередному повороту Трампа по Украине? (Politico, США)

Politico: в Европе царит обеспокоенность из-за противоречивых решений Трампа

Союзники США в Европе обеспокоены тем, что американская помощь Украине непостоянна, и что администрация Трампа сократит количество американских войск на континенте, пишет Politico. Европа потеряла доверие к Вашингтону, отмечается в статье.

Пол Маклири

Европейские лидеры крайне ошеломлены политикой трамповской администрации по отношению к Украине; кроме того, они не понимают, кто руководит Пентагоном. В результате правительства готовятся ко множеству сценариев, что затрудняет разработку какой-либо стратегии в отношении Украины, так как внешняя политика Трампа может измениться по его малейшей прихоти. Трамп может, например, предпринять дополнительные действия против России, или снова приостановить поставки оружия на Украину, или даже вывести американские войска, которые укрепляют оборону Европы.

"Больше уже ничего не удивляет; нам надо быть готовыми ко всему", — сказал один дипломат из страны НАТО. Этому человеку, как и другим интервьюируемым для этой статьи, была предоставлена анонимность.

На прошлой неделе многих союзников США ошарашил внезапный приказ Пентагона о прекращении поставок ПВО и летальной военной помощи Киеву. Затем, на этой неделе, Трамп совершил резкий поворот на 180 градусов и пообещал поставить больше ПВО для нужд украинской армии, заявив, что его тошнит от "чуши" российского президента Владимира Путина. Но выльется ли это в конкретные действия-неясно.

Одной из причин путаницы является проблема с коммуникацией с Вашингтоном.

Украинцы пытались наладить контакт министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны США Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке в Украину, была приостановлена без предупреждения. Но двое осведомленных источников заявили, что люди Хегсета еще не согласовали звонок.

По словам одного европейского чиновника, "трудно понять происходящее" внутри администрации, особенно учитывая, что "все выглядит так, что Трамп стал более последовательным в своей поддержке Украины", а руководство Пентагона тем временем заняло иную позицию.

На европейском континенте обеспокоились, однако не только срочными поставками оружия Украине. Перед многими союзниками по НАТО встал в полный рост вопрос о присутствии американских сил в Европе: если США существенно сократят свой военный контингент в Европе, то в долгосрочной перспективе будет сложнее противодействовать российской агрессии или иным угрозам в будущем.

Другой европейский чиновник заявил, что "в Европе сложилось общее впечатление, что администрация ведет себя довольно несогласованно" по вопросу Украины, и многие страны НАТО попросту пытаются подстроиться под переменчивый настрой Вашингтона.

Однако Белый дом возражает, что администрация свои стратегии или политику не меняла.

"Нет ничего более последовательного, чем внешняя политика президента Трампа. Он всегда ставит Америку на первое место, и он хочет мира на Украине и во всем мире", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. "После проверки Министерства обороны, проведенной с целью удостовериться, что вся иностранная военная помощь соответствует американским интересам, президент решил направить Украине дополнительные боеприпасы для оборонительного оружия, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились".

На просьбу о комментариях Пентагон не ответил.

Глава политического отдела Министерства обороны Элбридж Колби, возглавляющий команду, которая проводит обзор положения Пентагона в мире, заявил о планах публикаций своих рекомендаций в августе. Учитывая его мнение о том, что Америке вместо Европы надо сосредоточиться на Индо-Тихоокеанский регионе, европейские союзники ожидают ухода части американских сил.

Ни один из чиновников на вопрос об этой проблеме не смог рассказать о каких-либо обсуждениях с командой Колби по поводу обзора, из-за чего Германия, Польша, Италия и Великобритания, на территории которых размещены значительные американские войска и оборудование, остаются в неведении о будущем их присутствии.

Во вторник Трамп намекнул на некоторое недовольство Германией и Южной Кореей, в частности, он пожаловался на то, насколько дорого обходится размещение там американских войск.

"У нас в Южной Корее 45 000 тысяч солдат, а в Германии 45 тысяч солдат, нет, на самом деле 52 тысячи. И вы знаете, для них это означает огромное развитие экономики. Это огромные деньги для них и огромные издержки для нас", — сказал он перед заседанием Кабинетом президента США.

Хоть и исследованиями, подобными проводимому сейчас Пентагоном, занимается каждая администрация, но тот факт, что Колби сыграл ведущую роль в отмене военной помощи Украине, а также то, что тот давно скептически относится к присутствию США в Европе, весьма беспокоит европейцев.

Сенатор Джин Шейхин от Нью-Гэмпшира,влиятельный демократ в Сенатском комитета по международным отношениям, заявила, что она предлагает законопроект по оборонной политике, который должен ограничить возможность вывода войсковых контингентов.

Некоторые союзники заявляют: по их мнению, по вопросам стратегии на Украине или по более широким вопросам, таким как присутствие США в Европе Хегсету доверять не следует. Многим неясно, насколько он вовлечен в принятие политических решений и полагается ли он на Колби или других лиц с большим опытом работы в правительстве.

"Политика администрации во многом непредсказуема", — заметил первый европейский чиновник- Многое там хаотично, и, честно говоря, она не управляется должным образом".

Те несколько раз, когда Хегсет говорил союзникам что-то не по бумажке, не всегда проходили удачно: в первой же поездке в Европу в феврале он разозлил Белый дом, выдвинув предварительные условия для переговоров Украины о прекращении огня с Россией в выступлении перед министрами обороны НАТО. Остаток своей поездки по Европе он только и делал, что отстаивал свои высказывания.

За последние несколько месяцев Хегсет стал реже появляться на публике. Его одиночные поездки на Ближний Восток и в Европу были отменены: в Белом доме предпочли, чтобы тот путешествовал с президентом и сам почти не общался с союзниками.

Тревожность и разочарование в Европе резко контрастируют с кратковременным всплеском оптимизма после июньского саммита НАТО, на котором Трамп поддержал увеличение расходов НАТО на оборону и перевооружение альянса. Встречи президента с другими главами государств прошли позитивно, а его воздержание от обычной критики в адрес членов НАТО стали именно той оттепелью, на которую надеялись многие страны.

Теперь желающим вооружить Украину остается просто наблюдать, действительно ли прибудет обещанное оружие.

"Было странно слышать, что [Трамп] очень сочувствует Украине [на саммите НАТО], а затем слышать, что Пентагон прекращает поставки вооружений...мы надеемся, что они будут возобновлены в ближайшее время", — заявил первый европейский чиновник.