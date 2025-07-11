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Интерфакс-АВН

Предприятие холдинга "Швабе" участвует в проекте "Госзадание 2.0"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Государственный научный центр РФ НПО "Орион" развивает сотрудничество с ведущими техническими вузами страны МФТИ и МГТУ имени Баумана в рамках проекта "Госзадание 2.0", сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе".

"О предварительных итогах участия предприятия в проекте "Госзадание 2.0" рассказала на прошедшем в Уфе XIII Всероссийском съезде советов молодых учёных и студенческих научных обществ заместитель генерального директора "Швабе" - руководитель аппарата генерального директора Ольга Малашкина", - сказано в сообщении пресс-службы.

По словам Малашкиной, ключевая идея проекта - создание механизма быстрой интеграции науки и производства для качественного распределения бюджетных средств и ускорения принятия решений.

Сообщается, что НПО "Орион" сформировало заявки на решение крупных задач общеотраслевого характера. Для проведения исследований уже созданы рабочие группы из сотрудников научного центра и вузов, они будут решать задачи в различных отраслях, в частности, оптической, а также развивать компетенции сотрудников. Исследования сопровождаются дирекцией научно-технических программ и реализуются Минобрнауки России совместно с Российской академией наук.

"Работа направлена на ускорение технологической модернизации отечественной экономики с использованием научного, кадрового и инфраструктурного потенциала. Взаимодействие промышленности и вузов позволит формулировать чёткие технические задания и оптимизировать ресурсы. Участие "Швабе" в подобных проектах содействует повышению импортонезависимости и технологического суверенитета России", - отмечается в сообщении.

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Россия
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