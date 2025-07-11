Рубио признал, что для урегулирования на Украине нужны "время и терпение"

В перспективе также необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта, указал американский госсекретарь

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты понимают, что для преодоления конфликта на Украине требуются "время и терпение". С таким заверением выступил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Мы продолжим работать над этим. Мы понимаем, что для таких вещей требуются время и терпение", - сказал он, комментируя украинский кризис на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись на полях совещаний по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

"Однако мы также разочарованы, что [по Украине] не достигнуто более значительного прогресса. И, будем надеяться, на основании [переговоров] сегодняшнего дня и в дальнейшем у нас будет больше ясности насчет точных позиции и приоритетов России в этой области, и мы сможем начать добиваться некоторого прогресса. Но это, как вы видите, сложно", - заявил Рубио.

"В перспективе нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта", - убежден госсекретарь. "И мы обменялись некоторыми идеями насчет того, как это могло бы выглядеть. Разумеется, я доведу это до сведения президента [США Дональд Трампа] уже нынешним вечером. Будем надеяться, мы сможем от этого оттолкнуться", - отметил Рубио.

Переговоры Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продолжались почти час. Их предыдущая встреча прошла в Эр-Рияде 19 февраля в рамках переговоров делегаций России и США. Как говорится в сообщении МИД России по итогам нынешней встречи, Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипмиссий.