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ВВС США решили улучшить бомбившие Иран GBU-57

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Фото: Public Domain
Фото: Public Domain.

TWZ: ВВС США решили улучшить сброшенные на Иран бомбы GBU-57

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили улучшить сброшенные на Иран противобункерные бомбы GBU-57. Об этом пишет издание TWZ.

Речь идет о разработке улучшенной версии взрывателя BLU-127 бомбы и поиске дополнительных поставщиков компонентов для оружия, что позволит нарастить объемы его производства. Также планируется провести обновление программного обеспечения, отвечающего за управление хвостовой частью бомбы KMU-612, которая оснащенна инерциальной и спутниковой системами наведения.

TWZ подчеркивает, что взрыватель отвечает за своевременный подрыв бомбы на нужной глубине, поскольку оснащен устройством для подсчета числа «этажей» бункера.

Издание признает, что боевое применение GBU-57 в Иране позволило потенциальным противникам США извлечь уроки и собрать ключевые сведения о самой мощной неядерной американской бомбе.

В июне журнал The National Interest заметил, что после ударов по Ирану у США могло остаться всего шесть корректируемых противобункерных бомб GBU-57, иначе — Massive Ordnance Penetrator (MOP), чего недостаточно для возможным будущих военных кампаний, в частности, против Китая или России.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
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