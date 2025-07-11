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Военное обозрение

Канцлер ФРГ: Германия готова закупить у США ЗРК Patriot для передачи ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность Берлина закупить у США несколько дополнительных ЗРК Patriot, чтобы передать их украинской армии.

По информации западной прессы, ранее Трамп предлагал Мерцу приобрести у США несколько систем Patriot для последующей передачи Украине, однако тогда соглашение достигнуто не было. По всей видимости, Трамп в своей обычной манере сделал своему союзнику по НАТО определенное «предложение, от которого нельзя отказаться» и сумел убедить немецкого канцлера оплатить из бюджета Германии поставки ПВО киевскому режиму.

Мерц сообщил, что он сам попросил Трампа поставить Украине системы ПВО. При этом глава немецкого правительства прекрасно осознает, что американцам тоже нужны ЗРК, однако у них их много. Видимо, почувствовав выгодную сделку, Трамп, в свою очередь, четко дал понять, что эти системы «очень редкие» и дорогие.

Ранее Трамп пообещал Зеленскому немедленно поставить Украине 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Такая весьма скромная, особенно в сравнении с объемами помощи, предоставлявшейся Украине ранее, подачка объясняется, в первую очередь, истощением американских запасов ЗУР и неспособностью ВПК США оперативно восполнять истощившиеся в результате краткосрочного конфликта на Ближнем Востоке арсеналы Пентагона. Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что вследствие «байденовской» поддержки Украины и помощи Израилю в его войне с Ираном запасы ЗУР составляют не более 25% от минимально допустимого уровня.

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Страны
Германия
Израиль
Иран
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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