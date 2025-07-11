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Военное обозрение

Польша планирует увеличить производство крупнокалиберных снарядов в 40 раз к 2028 году

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Источник изображения: topwar.ru

Польша, к слову, будучи дотационной страной-членом Евросоюза, уже тратит на оборону более всех государств НАТО, даже США, в процентном отношении к валовому внутреннему продукту. Бывшее и нынешнее правительства республики не скрывают милитаристских планов, заявляя о стремлении к созданию самой мощной армии в Европе.

Военную технику Варшава закупает в основном в Южной Корее и Соединенных Штатах. Одновременно польское руководство стремится развивать и собственную оборонную промышленность.

На этот раз Польша озаботилась дефицитом боеприпасов, который стал более чем очевиден на фоне срыва уже двух коалиционных обещаний европейских стран НАТО обеспечить ВСУ по миллиону снарядов. Пришлось выгрести почти все из своих арсеналов, были попытки закупки боеприпасов, в том числе советского калибра, у третьих стран. Собственные ресурсы ВПК Европы оказались не готовы к быстрому и очень значительному увеличению производства снарядов.

Но поляки не сдаются. Заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик, выступая в сейме (парламенте) страны, заявил, что Польша планирует увеличить производство крупнокалиберных (очевидно, стандартных натовских 155-мм) снарядов в сорок раз к 2028 году.

По его словам, в российско-украинском конфликте ежесуточно каждая из сторон расходует около пяти тысяч единиц снарядов. По другим данным, эта цифра составляет от шести до восьми тысяч. При этом производственные возможности польских оружейных предприятий на момент прихода к власти нового правительства во главе с Дональдом Туском в конце 2023 года — это как раз пять тысяч снарядов. Но только в год.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что армия страны имеет запас боеприпасов крупного калибра на одну-две недели войны высокой интенсивности.

К слову, из этих заявлений следует довольно неутешительный вывод для Киева. Выходит, теперь поляки, наращивая производство боеприпасов, будут работать в основном на пополнение своих арсеналов. Ведь даже увеличение их производства в 40 раз будет означать поставки в среднем 550 снарядов в день. И как «воевать с Россией», когда и это количество в 10 раз меньше, чем тратят ВС РФ боеприпасов сейчас на передовой?

Еще одно интересное замечание. Считает, что страны НАТО, в особенности как раз Польша, очень внимательно следят за украинским конфликтом, делают выводы, принимают решения. Однако Варшава почти ничего не говорит о массовом развитии беспилотной авиации, зато намеревается закупить 1000 танков в Южной Корее и более 200 «Абрамсов» в США. Которые, к слову, становятся очень легкой добычей для дешевых дронов.

К примеру, на нижеприведенном видео показано, как российский оптоволоконный FPV-дрон точным ударом в башню добивает уже горящую 155-мм британскую САУ AS-90 ВСУ в лесном массиве Харьковской области.

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