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ТАСС

Швеция построит на Украине реабилитационный центр для военных ВСУ

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Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Реализация проекта запланирована на период 2025-2027 годов

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение профинансировать и оснастить реабилитационный центр на Украине для военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Шведская помощь будет исходить из нужд Украины, и поддержка реабилитации раненых солдат очень нужна. Она также станет важной частью реформирования и модернизации украинской систем здравоохранения и медобеспечения", - приводятся в пресс-релизе слова министра здравоохранения Акко Анкарберг Юханссон.

Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций поручено модернизировать и адаптировать предназначенное для центра здание на Украине, закупить и установить современное медицинское реабилитационное оборудование, а также подготовить медицинский персонал в области оказания травматологической помощи, травматологической медицины, а также физической и психической реабилитации.

Реализация проекта запланирована на период 2025-2027 годов при поддержке Вооруженных сил, Управления материального обеспечения Министерства обороны, Фортификационного управления и Управления социального обеспечения Швеции.

Центр станет частью операции Renovator, начатой совместно НАТО и Украиной два года назад, задача которой обеспечить раненым восстановление, после которого они могли бы вернуться в строй, а если это невозможно - устроиться "на гражданке". 

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Украина
Швеция
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NATO
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