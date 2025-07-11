Reuters: Великобритания подтвердила поставки Украине более 5 тыс. ракет для ПЗРК

По данным агентства, соответствующий договор будет подписан 10 июля заместителем премьер-министра Соединенного Королевства Анджелой Рэйнер

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании подтвердили, что поставят Украине более 5 тыс. ракет производства военно-промышленной группы Thales для укрепления противовоздушной обороны страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что соответствующий договор будет подписан 10 июля заместителем премьер-министра Соединенного Королевства Анджелой Рэйнер в Риме, где проходит конференция по восстановлению Украины.

Впервые о достижении такой договоренности было объявлено 2 марта. Тогда глава британского правительства Кир Стармер сообщил на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров по Украине, что Киев получит от Великобритании кредит на 1,6 млрд фунтов (около $2,2 млрд) на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО, которые будут произведены в Белфасте.

Дочерняя фирма французской группы Thales - Thales UK - производит на предприятии в североирландском Белфасте многоцелевые ракеты Martlet и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, которые власти Великобритании также поставляют на Украину. Компания позиционирует ракеты как боеприпас самого широкого спектра применения: их можно запускать как с помощью Starstreak, так и с вертолетов.