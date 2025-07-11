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Трамп назначил министра транспорта США врио главы НАСА

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Фото: Kent Nishimura / Reuters
Фото: Kent Nishimura / Reuters.

Трамп назначил министра транспорта США Даффи врио главы НАСА

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи на должность врио главы НАСА. Об этом сообщает издание The Hill.

«Шон проделывает огромную работу по решению транспортных проблем нашей страны, включая создание самых современных систем управления воздушным движением, и в то же время восстанавливает наши дороги и мосты, снова делая их эффективными и красивыми», — заявил Трамп в сети The Truth Social.

По его словам, Даффи станет «фантастическим лидером» НАСА, «которое становится все более важным, пусть даже и на короткий период времени».

В июне бизнесмен Джаред Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры на пост главы НАСА наличием некоторых людей, у которых были свои корыстные цели.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что отзыв кандидатуры Айзекмана на пост главы НАСА является внутренним делом США.

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