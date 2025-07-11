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Военное обозрение

ВМС Литвы испытали безопасную лазерную систему связи POLARIS, которую якобы невозможно перехватить

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Источник изображения: topwar.ru

Литовская компания Astrolight завершила создание новейшей коммуникационной системы для Военно-морских сил своего государства. И теперь представители фирмы-производителя вместе с ВМС Литвы испытали эту безопасную лазерную систему связи POLARIS, которую, согласно утверждению разработчиков, якобы невозможно перехватить.

Об этом сообщает портал European Defense Review (EDR).

Компания-производитель Astrolight специализируется на космических и оборонных технологиях. Ее разработка POLARIS была успешно испытана литовскими военными в открытом море. Испытание проводилось в Балтийском море. С помощью инновационной системы поддерживалась связь между двумя кораблями. При этом она осуществлялась без применения радиоволн. Балтийская акватория считается проблемной из-за большого количества радиопомех, которые отрицательно влияют на связь и навигацию кораблей.

В ходе учений терминал POLARIS быстро установил соединение и бесперебойно поддерживал его в течение всего времени испытаний, подтвердив свою способность работать независимо от наличия или отсутствия доступа к радиочастотному диапазону.

Источник изображения: topwar.ru

В условиях, когда работа радиостанций может быть нестабильной, и существует риск перехвата передаваемых с ее помощью сообщений, необходимость поддержания стабильной связи выходит на первый план. Ее способен обеспечить POLARIS, использующий лазерные каналы связи вместо радиоволн, что обеспечивает безопасность и отсутствие помех.

Принцип действия терминала основан на технологии передачи данных при помощи невидимого и безопасного лазерного луча. Он способен передавать большие объемы информации со скоростью 1 Гбит/с между кораблями или другими платформами, находящимися на расстоянии до 50 километров друг от друга.

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