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ЦАМТО

Минобороны Эстонии заказало дополнительную партию ЗРК "Мистраль"

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Переносной зенитный ракетный комплекс MBDA Mistral 3 (c) MBDA
Переносной зенитный ракетный комплекс MBDA Mistral 3 (c) MBDA.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 10 июля. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал с компанией MBDA France рамочное соглашение на закупку ЗРК ближнего действия "Мистраль".

Судя по уведомлению, размещенному 1 июля на интернет-портале госзакупок ЕС Ted.europa.eu, общая стоимость соглашения может составить до 200 млн. евро.

Согласно уведомлению, закупка проводилась без предварительно объявленного тендера, поскольку закупаемый продукт может быть поставлен только одним подрядчиком. Соглашение было заключено 6 июня 2025 года. Детали закупки, включая количество закупаемых систем /ракет и сроки их поставки, не разглашаются.

Как сообщал ЦАМТО, Эстония впервые заключила контракт на закупку ПЗРК "Мистраль-2" в 2007 году. Поставки были выполнены в 2009 году. В 2015 году ВС Эстонии продлили соглашение с MBDA. Третий контракт стоимостью 50 млн. евро был заключен в июне 2018 года и предусматривал поставку ЗУР "Мистраль-3" в течение 2020-2027 годов. Соглашение включало опционы на поставку ЗРК на сумму до 100 млн. евро.

В июне 2023 года Эстония объявила о планах закупки дополнительных ЗРК "Мистраль-3" в рамках международного сотрудничества. Соответствующее соглашение подписали представители военных ведомств Франции, Бельгии, Кипра, Эстонии и Венгрии. В 2024 году представители пяти стран заключили рамочное соглашение о сотрудничестве с целью совместного приобретения наземных ЗРК ближнего действия "Мистраль-3". Закупка реализуется через Генеральную дирекцию по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции

"Мистраль-3" является самой современной версией ракеты линейки "Мистраль". Комплекс предназначен для перехвата широкого диапазона воздушных целей с низкой тепловой сигнатурой, включая самолеты, вертолеты, БЛА, крылатые ракеты, скоростные ударные катера (FIAC) и барражирующие боеприпасы. Пуск оснащенной инфракрасной головкой самонаведения ЗУР "Мистраль-3" осуществляется в режиме "выстрелил-и-забыл". При длине менее 2 м и массе менее 20 кг, ПЗРК прост в эксплуатации и обладает устойчивостью к средствам РЭБ. ЗУР несет боевую часть массой около 3 кг и развивает скорость около 2,7 М. Комплекс обеспечивает поражение целей на дальностях от 0,5 до 7,5 км и высотах до 6 км в сложных метеоусловиях и любое время суток.

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