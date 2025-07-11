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ТАСС

В России представили новую спутниковую платформу формата CubeSat

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Sputnix
Sputnix.
Источник изображения: techcult.ru

Как подчеркнули в "Спутникс", нынешние мощности компании позволяют выпускать в год не менее 30 штук спутников размерностью 16U на базе новой платформы SG3

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ООО "Спутникс" (входит в одноименную группу компаний) презентовала кубсат-платформу нового поколения SG3 на симпозиуме с международным участием RusNanoSat-2025. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Спутниковая платформа SG3 является новым поколением кубсат-платформ, которая учитывает обширный опыт разработки, серийного производства и эксплуатации компанией "СПУТНИКС" космических аппаратов различного назначения. Платформа является масштабируемой от формфактора 2U до 16U и совместимой с прошлыми поколениями платформ (SXC) и другими продуктами, разработанными компанией: наземными станциями, испытательными стендами, программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в "Спутникс", нынешние мощности компании позволяют выпускать в год не менее 30 штук спутников размерностью 16U на базе новой платформы SG3.

Там отметили, что в новом поколении кубсат-платформ будет возможность более эффективно размещать полезные нагрузки различного назначения. В сравнении с предыдущими версиями были улучшены характеристики системы ориентации и стабилизации аппарата за счет усовершенствования блока астроориентации, а также возможности подключения к системе управления бортовых атомных часов и оптоволоконного датчика угловой скорости. Кроме того, появились возможности применения высокоскоростного канала Земля -космос S-диапазона и установки блока обработки целевых данных на борту, поддерживающего технологию искусственного интеллекта для оперативного анализа данных непосредственно на борту.

Как подчеркнул гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко, большую роль в создании нового поколения платформ сыграл опыт компании. По его словам, уже 90 спутников из 150 созданных компанией для заказчиков запущены в космос. 

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Страны
Россия
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