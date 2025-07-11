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ТАСС

"Калашников" выполнил крупную поставку беспилотников "Скат 350 М"

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СКАТ 350М
СКАТ 350М.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Комплекс с таким БПЛА предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур

МОСКВА,10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил в войска крупную партию дронов "Скат 350 М" собственного производства, сообщили в пресс-службе компании.

"Концерн "Калашников" в срок и в полном объеме выполнил крупную поставку беспилотных летательных аппаратов "Скат 350 М" по государственному контракту. В зоне проведения СВО беспилотный летательный аппарат "Скат 350 М" активно применяется на линии боевого соприкосновения для точного наведения российских средств поражения на объекты противника. Аппарат выявляет цель, определяет ее местоположение и осуществляет объективный контроль после нанесения удара по цели. Эффективно используется в сопряжении с управляемыми барражирующими боеприпасами концерна "Калашников" "Куб", "Куб-2" и "Куб-10", - сказано в сообщении.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Скат 350 М" предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях в широком диапазоне температур. Он способен оставаться в воздухе до четырех часов, отличается высокой надежностью и износостойкостью. 

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