Партнёры: президент Азербайджана в Абу-Даби обсудил с армянским премьером открытие Зангезурского коридора

Источник изображения: topwar.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с главой армянского правительства Николом Пашиняном и обсудил с ним вопрос Зангезурского коридора – стратегического маршрута, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью через юг Армении. На встрече присутствовали также главы МИД и другие представители высшего руководства республик.

Однако, вероятнее всего, обсуждение возможной аннексии Азербайджаном еще одной части территории Армении, вероятнее всего, представляет собой лишь формальное закрепление уже принятого решения. Учитывая довольно жесткую позицию Баку, а также недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнувшего важную роль Зангезурского коридора для всего региона, эту встречу скорее можно трактовать как шаг к оформлению очередных территориальных уступок со стороны Армении. Алиев, в свою очередь, еще в 2021 году прямо называл Зангезур «исконной территорией Азербайджана».

Таким образом, прозападный курс режима Пашиняна вполне может в скорой перспективе привести Армению к очередным территориальным потерям. Следующим шагом вполне закономерно может стать выход Армении из ОДКБ, ЕАЭС и закрытие российской военной базы в Гюмри. На следующем этапе в регион, вероятнее всего, войдут ЕС и НАТО, при активном участии Турции как страны-члена альянса, что приведет к полному переформатированию Закавказья и вытеснению России из этого региона.